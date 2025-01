Parmatoday.it - A Parma è stabile il numero di imprese guidate da under35

Leggi su Parmatoday.it

In Emilia leda under 35 aumentano in provincia di Piacenza (del 3,4%), si mantengono stabili in quella die calano a Reggio Emilia. La fotografia della situazione, riferita al 30 settembre scorso, è scattata dalla Camera di commercio dell'Emilia (che rappresenta le aziende.