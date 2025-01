Novaratoday.it - A Momo la tombolata per l'Epifania

Leggi su Novaratoday.it

Festa con la Pro loco diper l'. Lunedì 6 gennaio l'appuntamento è fissato per le 15 in teatro per la consueta. A fare compagnia ci sarà la musica proposta dal gruppo musicale "Made in" Sotto Zero e dalla scuola di danza Danzaria.