Forlitoday.it - A metà tra il golf e il frisbree: alla scoperta del disc golf con un open day

Leggi su Forlitoday.it

Il primoday gratuito disi tiene domenica 5 gennaio. L’evento, dedicatodi uno sport innovativo e divertente, avrà luogo presso il campo sportivo di Villagrappa (via Ossi 91) e sarà un’occasione unica per grandi e piccoli di avvicinarsi a questaiplina in rapida.