? LIVE! Inter-Atalanta 0-0 | Carnesecchi insuperabile su Lautaro e Dimarco occasionissima per Scalvini

0-0Marcatori: –(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,; Thuram,. All. S. InzaghiA disp. Martinez, Calligaris, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Darmian, Buchanan, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Correa, Arnautovic(3-4-1-2):; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon,, Ruggeri; Samardzic; Brescianini, Zaniolo. All. Gasperini.A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Djimsiti, Palestra, Bellanova, Ederson, Sulemana, Pasalic, De Ketelaere, Lookman, Vlahovic.Arbitro: ChiffiAmmoniti: –Espulsi: –Note: –Il racconto in diretta20? – Doppia grande parata di! Transizione veloce dell’, ma il portiere dell’si supera volando sul piazzato di, prima di respingere anche il tentativo di