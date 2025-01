Viminale | 12 287 cortei nel 2024 +95%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.11 Nelci sono state 12.287 manifestazioni di piazza,+9,5% dell'anno precedente. Sono i dati del. In 318 casi si sono registrate criticità per l'ordine pubblico (-20% rispetto al 2023). Sono stati 14 gli arrestati e 2.065 i denunciati. In aumento del 122% gli operatori delle Forze dell'ordine rimasti feriti: sono stati 266. Sono aumentate del 39% le manifestazioni per il lavoro e i conflitti internazionali.