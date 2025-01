Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2025 ore 19:15

DEL 1° GENNAIO ORE 19.20 FEDERICO ASCANIAUGURI DI BUON CAPODANNO E DI BUON ANNODALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A24TERAMO RALLENTAMENTI DA VICOVARO MANDELA A CASTEL MADAMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA A1 E RACCORDO VERSOSULL’A1 FIRENZEINCIDENTE ALTEZZA KM 491+300, CODE SULLA RAMPA DI SVINCOLO PER #ORTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONISULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE DA TRO VERGATA AL RACCORDOIN CHIUSURA LE FERROVIE REGIONALIA CAPODANNO SULLA METREI TRENI VIAGGIANO FINO ALLE 23.30, CON FREQUENZA FESTIVA RIDOTTASULLAVITERBO SEMPRE PER LA GIORNATA DI OGGI è IN VIGORE L’ORARIO FESTIVO RIDOTTO.ULTIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE 22.10;DA MONTEBELLO ALLE 22.38.LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRODA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, RINNOVIAMO L’AUGURIO DI BUON ANNO E DI BUON CAPODANNOA SEGUIRE UN MESSAGGIODI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral