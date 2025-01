Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2025 ore 17:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 1° GENNAIO ORE 15.20 FEDERICO ASCANIAUGURI DI BUON CAPODANNO E DI BUON ANNODALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALE ALTRE NOTIZIENELLA CAPITALE è IN PROGRAMMA PER OGGI ALLE ORE 17.00 L’APERTURA DELLA PORTA SANTA DI SANTA MARIA MAGGIOREDALLE 12.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE SONO CHIUSE AL TRANSITO VIA DELL’ESQULINO, VIA LIBERIANA, PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE E PIAZZA DELL’ESQUILINO.CONTESTUALMENTE I BUS DI 8 LINEE DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVIIN CHIUSURA LE FERROVIE REGIONALIA CAPODANNO SULLA METREI TRENI VIAGGIANO FINO ALLE 23.30, CON FREQUENZA FESTIVA RIDOTTASULLAVITERBO SEMPRE PER LA GIORNATA DI OGGI è IN VIGORE L’ORARIO FESTIVO RIDOTTO.ULTIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE 22.10;DA MONTEBELLO ALLE 22.38.LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRODA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, RINNOVIAMO L’AUGURIO DI BUON ANNO E DI BUON CAPODANNOA SEGUIRE UN MESSAGGIODI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral