Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2025 ore 08:45

DEL 01 GENNAIO ORE 08.20 GINA PANDOLFOAUGURI DI BUON CAPODANNO E DI BUON ANNODALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA DIRAMAZIONESUD, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA TORRENOVA ED IL BIVIO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, PER UN TAMPONAMENTO TRA TRE AUTO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 17. CHI VIAGGIA VERSO IL RACCORDO ANULAREDEVE USCIRE A TORRENOVA E PERCORRERE LAORDINARIA.IL TRATTO AUTOSTRADALE SULLA-NAPOLI, IN PRECEDENZA CHIUSO PER LA SCARSA VISIBILITÀ A CAUSA DELLA NEBBIA, TRA VALMONTONE E CEPRANO, È STATO RIAPERTOORA LA VISIBILITÀ È DI 80 METRIRESTIAMO IN A1 MA CI SPOSTIAMO SULLA DIRETTRICE FIRENZE -ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREZIONE, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTIPER CHI VIAGGIA VERSODEVE USCIRE A PONZANONO, SEGUIRE LE INDICAZIONI PER STIMIGLIANO – POGGIO MIRTETO, PERCORRERE LA REGIONALE SABINA POI LA REGIONALE DI PASSO CORESE LA SS4 DIR CON RIENTRO IN AUTOSTRADA SULLA DIRAMAZIONE DINORD A FIANONO.