Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2025 ore 07 | 30

DEL 01 GENNAIO ORE 07.20 GINA PANDOLFOAUGURI DI BUON CAPODANNO E DI BUON ANNODALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD, COINVOLTE 3 AUTO,CHIUSO IL TRATTO TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, USCITA OBBLIGATORIA TORRENOVAANDIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA VALMONTONE E CEPRANO, NELLE DUE DIREZIONI, CHIUSO ANCHE IL BIVIO DI VALMONTONEQUI PER NEBBIA A BANCHI, DEVIAZIONI SUL POSTOALTRA CHIUSURA SEMPRE IN A1 MA SULLA DIRETTRICE FIRENZE -TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREZIONE, COINVOLTI DUE MEZZI PESANTIPER CHI è DIRETTO AUSCITA OBBLIGATORIA PONZANONODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, RINNOVIAMO I NOSTRI L0AUGURIO DI BUON ANNO E DI BUON CAPODANNOA SEGUIRE UN MESSAGGIODI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral