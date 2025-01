Ilpiacenza.it - Vento, allerta meteo in montagna e in alta collina

Leggi su Ilpiacenza.it

Un'perè stata diramata dalla Protezione Civile per il nostro territorio. E' gialla per l'piacentina e arancione per la. Rimane valida dalla mezzanotte del 2 a quella del 3 gennaio. Per la giornata di giovedì 2 gennaio si prevedono venti meridionali, di.