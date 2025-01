Fanpage.it - Van der Poel si ferma, il dolore è troppo forte: ma ha vinto lo stesso due gare con una costola incrinata

Leggi su Fanpage.it

Venerdì, Mathieu Van derha sbattuto contro un palo, cadendo a Loenhout per poi risalire in sella e vincere. Domenica si è imposto ancora a Besancon in Coppa del Mondo. Ma l'1 gennaio non si è presentato alla gara di cross di Baal: gli esami hanno rilevato unae ha dovuto cedere al