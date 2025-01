Infobetting.com - Valencia-Real Madrid (venerdì 03 gennaio 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono la vetta

Leggi su Infobetting.com

La prima partita di calcio spagnolo delsarà quella tra: si recupera la gara del dodicesimo turno che fu rinviato per i tragici eventi che colpirono tutta la comunitàna qualche mese fa. La posta in palio è molto alta: per ilc’è la possibilità di salire al comando .InfoBetting: Scommesse Sportive e