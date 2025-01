Quotidiano.net - Usa, auto sulla folla a New Orleans: diversi morti

New York, 1 gennaio 2025 – Unè piombataa New, in Louisiana. Le notizie sono ancora incerte ma potrebbe trattarsi di una strage. Le emittenti locali parlano di “diverse vittime”. E’ successo in Bourbon Street, nel quartiere francese della città. Notizia in aggiornamento