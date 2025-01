Oasport.it - United Cup, USA vittoriosi contro la Cina e in semifinale: Gauff e Fritz non sbagliano

Leggi su Oasport.it

Gioco, partita e inalla RAC Arena di Perth (Australia) per il secondo quarto di finale dellaCup 2025, competizione a squadre miste di tennis di scena nella terra dei canguri. Gli Stati Uniti hanno rispettato i pronostici e si sono imposti per 3-0la, raggiungendo le semifinali di questo evento. Sabato 4 gennaio affronteranno a Sydney la vincente del confronto tra Italia e Cechia (3 gennaio).A dare il via alle danze è stata Coco. La n.3 del mondo ha faticato più del previsto nel primo parzialeShuai Zhang (n.205 del ranking). Il servizio ha dato qualche problema di troppo alla statunitense, ma incamerato il primo set 7-6 (4), nel secondo non c’è stata storia e sul 6-2 si è concluso il tutto dopo 1 ora e 29 minuti di gioco.A conquistare poi il punto decisivo per gli States è stato Taylor