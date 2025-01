Oasport.it - United Cup 2025, il tabellone dei quarti: gli accoppiamenti fino alla finale. Incroci da brividi per l’Italia

Si inizia a delineare ildella seconda fase ad eliminazione diretta dellaCupdi tennis: la prima fase a gironi si è conclusa per i gironi con sede a Perth, mentre è ancora in corso a Sydney, dove devono essere definite le altre tre qualificate oltre al.La selezione azzurra, composta da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante, nella prima fase ha dominato il Gruppo D, con sede a Sydney, vincendo nettamente sia oggi con la Francia che all’esordio con la Svizzera.Anche a partire daidiciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto, che nella seconda fase ad eliminazione diretta non si giocherà a risultato acquisito.