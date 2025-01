Quotidiano.net - “Un corpo mi è volato addosso”: New Orleans, il terrore nei racconti dei testimoni

New, 1 gennaio 2025 - “Unmi è”, ha raccontato un testimone della strage di New. E in queste parole c’è l’orrore di quel che è accaduto nel quartiere francese della città, passato in un attimo dai festeggiamenti per il Capodanno alla morte, 10 vittime il bilancio finora accertato della strage. Sonoterrorizzati quelli dei. “Tutto quello che ho visto è stato un camion che si lanciava contro tutti sul lato sinistro del marciapiede di Bourbon”, ha detto Kevin Garcia, 22 anni, parlando alla Cnn poco dopo la strage. Un’altra testimone, Whit Davis, 22 anni, di Shreveport, Louisiana, ha raccontato alla Cnn che l’attacco è avvenuto mentre si trovava in una discoteca su Bourbon Street. “Tutti hanno iniziato a urlare e a correre verso il retro del locale.