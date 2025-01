Universalmovies.it - Un Anno di Cinema | I Film Attesi nel 2025

Nell’augurarvi ogni bene per l’inizio del nuovo, la redazione di Universal Movies ha stilato per voi una lista deinel.Prendendo spunto dal nostro ultimo articolo dedicato ai miglioridel 2024 appena passato (lo trovate a questo indirizzo), abbiamo pensato bene di offrirvi una lista diper cui varrà la pena attendere l’uscita in sala. La lista metterà in fila iche ad oggi hottenuto una data d’uscita nelle sale USA nel corso del, o almeno un periodo di uscita, pertanto ci scusiamo se manchertitoli da voi.Partiamo dal mese di gennaio appena partito. Beh, gli unici dueche segnaliamo degni di nota sono Wolf Man, il nuovo adattamento del celebre mostrotografico prodotto dalla Blumhouse, e Presence, il thriller a sfondo paranormale diretto da Steven Soderberg.