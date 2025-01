Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-01-2025 ore 10:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto auguri di buon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le forniture di gas Russo tramite l’Ucraina si sono interrotte alle ore 8 di Mosca erano le te in Italia l’ha dichiarato stamattina il gatto Pro mandato che chiesa ripetutamente chiaramente di più di stendere gli accordi in tal senso per la Russia azienda ha perso in data odierna la capacità tecnica legale di far transitare attraverso lo carina e quanto si legge in un comunicato di gazprom citato dall’agenzia di stampa tazza il decimo discorso di fine anno del presidente Mattarella è dedicato alle donne lavoratori detenuti alle disuguaglianze le violenze rispetto ai valori della Costituzione ricorda che tutti i giorni si vedi che al proprio lavoro la propria attività un discorso che punta dritto al cuore di una frase storica dilaniato dai conflitti proprio all’inizio Ricorda che nella notte di Natale Buterache Gazza una bambina di pochi giorni è morta assiderata Nella stessa notte di Natale però ci i bombardamenti russi hanno colpito le centrali di energia della città dell’Ucraina Per costringere quella popolazione civile buy Angelo gli Innocenti rapiti da me è tutto rotto oggi vivono secondo inizio di anno in condizioni disumane queste forme di barbari e non risparmiano neppure il Natale e le più sentite Eppure mai come adesso la faccia e grida la sua urget ha detto Mattarella grande festa in casa di cura Santa Famiglia dicentro di eccellenza a livello nazionale dove nascono con parto spontaneo le piccole Agata Ginevra Violante e con parto cesareo Flavio primi nati del nuovo anno a mezzanotte in punto nasce Agata di 3 kg e mezzo di peso secondogenita della coppia Giorgia cannone Massimiliano magnetta di Grottaferrata a mezzanotte secondo in un’altra parte il rompe vagito del piccolo Flavio 2 kg e 3 nato con parto cesareo della coppia Manuela Gasparetto e Gianluca Giulivo che vivono a Latina scelto alla santa famiglia per la nascita del loro primogenito nello stesso cambia tra due bambine vengono da luce nelle altre sale parto della struttura sono una piccola Ginevra del peso di 2 kg a 7 della Ma Daniele fa Mori e la piccola grande di 3 kg e 3 da mamma Ramona è pronta a Poggio Moiano in provincia di Rieti è morto a 59 anni Le cantautore Paolo Benvegnù la sua ultima apparizione in TV l’altra sera o di Stefano Bollani Valentina cenni Via dei Matti n 0 su Rai 1 puntata che era stata comunque registrata l’imprenditore politico Torinese Paolo vitelli 77 fondatore del gruppo Azimut Benetti attivo nel settore della cantieristica navale morto nella sua casa di ayas Valle d’Aosta in un incidente domestico vitelli secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Brusson sarebbe caduto a terra Apri una serranda l’urto della testa e con il pavimento sarebbe stato fatale rendendo Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di esco Ancora auguri di buon anno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa