Ultime Notizie Roma del 01-01-2025 ore 07 | 10

dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto all'età di 100 anni Jimmy Carter trentanovesimo presidente americano Premio Nobel per la pace suo ultimo desiderio è stato votare per posta contro Trump si è battuto per la democrazia ha ricordato la loro nella pace tra Egitto e Israele del 1978 resterà nella storia sottolineato Assisi un amico per milioni di persone l'ha descritto biden alla Casa Bianca per un solo mandato Falco la crisi Vado due staggi presi in Iran nel 1979 Fu battuto da Reagan dopo il tragico fallimento nel 1980 di una missione di salvataggio militare prosegue la trattativa per riportare Cecilia sala Italia ha la giornalista detenuti hanno contestato alcun accusa Washington chiede a tirarmi il rilascio immediato incondizionato di tutti i prigionieri per il regime mutato come leva politica l'amiamo fermato a Malpensa chiedere a domani domiciliari l'ipotesi di triangolazione per lo scambio di detenuti Mattarella preparato la cena discorso di fine anno gli italiani il centro la pace da lotta alla violenza sulle donne la difesa di diritti di libertà nelsarà un anno di Sfide anche per il governo ancora stallo sulle elezioni entro il 20 gennaio dei giudici della consulta in tempo per la decisione sul referendum sulla un caso anche le regionali previste notturno con rischio rinvio nella primavera 2020 62 italiani sono stati attaccati da uno squalo nel Mar Rosso Marsa Alam in Egitto uno è morto l'altro è rimasto ferito la vittima e quarantottenneno Gianluca Di Gioia l'altro lo stesso Antonio venne del Cremonese intervenuto per soccorrere l'amico l'attacca venuto in Acque profonde al di fuori della zona di balneazione precise Il Cairo la procura ha aperto un'inchiesta e di 179 morti il bilancio definitivo dell'incidente era il Corea del Sud a due soli sopravvissuti Il boeing della low cost locale Jackman proveniente da Bangkok si è schiantato d'atterraggio Probabilmente dopo l'impatto di uno dei motori con uno stormo di uccelli weyden opere l'aiuto degli Stati Uniti a Seul Prega per le vittime Papa Francesco porta nella diciottesima giornata della Serie A di calcio il Napoli vince 1-0 Maradona contro il Venezia è a gas da 41 punti l'Atalanta capolista Juventus Fiorentina 20011 Udinese Torino 2 a 2 la società rossonera esonerato Fonseca ha reso noto lo stesso allenatore oggi in campo i posticipi Como Lecce alle 18:30 è bologna-verona alle 20:45