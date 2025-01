Europa.today.it - Ucciso a coltellate perché voleva entrare a una festa privata nella notte di Capodanno

Leggi su Europa.today.it

in unala vittima dell'omicidio avvenutoa Provaglio di Iseo nel Bresciano. Si tratta di un 42enne conosciuto in paese che si è presentato davanti a una palestra affittata da un gruppo di ragazzi per trascorrere ladi.Dopo essere stato.