Liberoquotidiano.it - Trump a Festa Capodanno 2025 a Mar-a-Lago: Farò un grande lavoro da Presidente

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 1 gennaio“We are going to do a great job as a President. Thank you all very much it is a great honour”, lo ha detto ileletto Usa allaper il Nuovo Annoa Mar-a-in Florida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev