Ilrestodelcarlino.it - Troppe biciclette senza luci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Abito a Rastignano, ma frequento anche il centro di Bologna. Vorrei capire perché molti ciclisti girano al buioleaccese anche se i mezzi sono elettrici e dotati dei dispositivi necessari. Con il buio e vestiti di scuro i ciclistisegnalazioni luminose, se poi piove è impossibile non centrarli o che loro centrino te come è capitato un mese fa. Un pachistano che consegna le pizze ha urtato lo sportello del passeggero posteriore: per fortuna non è successo niente. Se poi rimani coinvolto in un incidente con una bici la colpa viene spesso attribuita all'automobilista. Bisogna prendere provvedimenti. Le campagne elettorali si basano sulla sicurezza delle città, ma poi non si fa nulla, o quasi, per risolvere i problemi realiAlessandra Baiesi