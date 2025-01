Fanpage.it - Tredicenne aggredita dal branco a Laterza: “In un video si vede un’adulta che non interviene per fermarli”

A Fanpage.it parla l'avvocata Anna Leone che sta seguendo il caso della 13enne picchiata e umiliata dalil 26 novembre scorso. L'aggressione è stata ripresa in alcuni, poi diffusi in rete. Uno di questi mostra un'adulta che non: "Si gira e si allontana, mentre i ragazzi applaudono e gridano: 'Grande, sei una di noi'", ha raccontato la legale.