Trascinato giù dall’aereo e picchiato dalla polizia la denuncia del calciatore Stephane Omeonga

(Adnkronos) – “Il 25 dicembre sono stato vittima della brutalità della”. Laè delbelga, ex Avellino, Genoa e Pescara in Italia e che attualmente gioca in Israele nel Bnei Sakhnin. “Durante un volo tra Roma e Tel Aviv – si legge in un post su Instagram accompagnato da un video – dopo essere salito a bordo e aver preso posto, uno steward mi ha avvicinato per un presunto problema con i miei documenti e mi ha chiesto di lasciare l’aereo. Confidando nella validità dei miei documenti, gli ho chiesto con calma che tipo di problema fosse”. “È stata chiamata la– prosegue il– e sono stato ammanettato e portato via con la forza. Una volta fuori, lontanovista dei testimoni, lami ha violentemente gettato a terra, mi hae uno di loro ha premuto il ginocchio contro la mia testa.