Tragedia a Villa Verucchio | accoltella quattro persone e si avventa contro i carabinieri ucciso

Leggi su Dayitalianews.com

Laè avvenuta ain provincia di Rimini; i feriti non sarebbero in pericolo vita.Un cittadino egiziano è statoieri sera (31 dicembre) da un carabiniere anel Riminese dopo che l’uomo, intorno alle 22,30, hato in strada.Il primo ad essere aggredito è stato un 18enne che stava acquistando sigarette a un distributore automatico.Il giovane, ferito alle spalle, è stato raggiunto da amici e soccorso. I ragazzi hanno cominciato a scappare inseguiti dal feritore che, tornato sui suoi passi, avrebbe aggredito anche una coppia d’anziani e una ragazza. Quando ihanno tentato di fermarlo avrebbe tentato d’re uno dei militari intervenuti, che ha sparato uccidendolo.Non è chiaro perché il cittadino egiziano abbia iniziato a colpire, armato di coltello, tra leche si trovavano in strada per festeggiare il Capodanno.