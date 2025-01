Torinotoday.it - Tragedia a San Raffaele Cimena: uomo caduto nel canale, il suo corpo recuperato a Castagneto Po dopo ore di ricerche

Leggi su Torinotoday.it

nella giornata di ieri, martedì 31 dicembre 2024, a San. Nel primo pomeriggio unè stato visto nelle acque delall'altezza del ponte di via Rivalta. Per l'intero pomeriggio si sono tenute battute di ricerca in zona a cui hanno partecipato i vigili del.