Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2025 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione a causa di un incidente ancora chiusa via della Pisana tra la città dei ragazzi e via della Tenuta La Pisana nelle due direzioni però le ho sulla sede stradale temporanea chiusura di via di Pietralata tra via del Fosso di Pietralata e via dei Monti di Pietralata per accertamenti tecnici su un edificio pericolante chiusa via Reggio Emilia all’altezza di via Nizza è nella Basilica di Santa Maria Maggiore alle 17 la cerimonia di apertura della Porta Santa sono già chiuse al transito via è Piazza dell’esquilino via Liberiana e Piazza Santa Maria Maggiore come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità