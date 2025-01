Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Lazio trovati dalla redazione ancora Buonanno sulla A1 Firenzeper lavori di ripristino a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Ponzanono è vivo con la diramazione dinord versodisposta l’uscita obbligatoria a Ponzanono si dovranno poi seguire le indicazioni per Stimigliano Poggio Mirteto percorrere la provinciale per Passo Corese e quindi prendere la diramazione Salaria per rientrare in autostrada sulla diramazione dinord attenzione alla nebbia ancora molto fitta in particolare tra Attigliano e Fianono e tra Valmontone Ceprano e la visibilità è inferiore a 80 metri nebbie in banchi anche lungo la A24 tra Carsoli e di raccordo per un incidente breve rallentamenti sulla Pontina all’altezza di Castel di Decima in direzione di Pomezia ad Ostia per un altro incidente rallentamenti sulla via del mare in prossimità di via delle Gondole ainfine sempre per incidente è momentaneamente chiusa via della Pisana pizza di via della Tenuta La Pisana nelle due direzioni da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità