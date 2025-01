Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2025 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione buon anno a tutti a causa della fitta nebbia si è resa necessaria la chiusura della A1Napoli tra Valmontone e c’erano nelle due direzioni sulla diramazione diSud chiuso il tratto da Torrenova al bivio con il grande raccordo anulare per un tamponamento tra tre auto avvenuto all’altezza del chilometro 17 chi viaggia Verso il raccordo deve uscire a Torrenova sempre per incidente sulla A1 Firenzechiusura del tratto tra Ponzanono ed il bivio con la diramazione dinord versosi tratta anche in questo caso di un tamponamento ma tra due camion in piazza San Pietro Alle 10 Papa Francesco celebrerà all’angelus chiuse altra le altre un tratto di Borgo Santo Spirito via di Porta Angelica è largo di Porta Cavalleggeri in direzione Piazza del Sant uffizio come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito