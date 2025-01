Fanpage.it - Tony Effe e la dedica ai fan: “Sono stato un capro espiatorio. È stato impegnativo, ma voi ci siete sempre”

Dopo il suo concerto di Capodanno,ha voluto ringraziare i suoi fan anche via social. In alcune storie ha rimarcato il dispiacere per le critiche suscitate dai suoi testi, ma si è detto grato per il supporto che non gli è mai mancato da chi lo segue.