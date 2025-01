Lapresse.it - Terni, incendio in appartamento: morti madre e figlio

Leggi su Lapresse.it

, di 87 e 60 anni, di nome Anna Laoreti e Mauro Broccucci, sononell’della loro abitazione in via XX Settembre nel comune di. I corpi dei due sono stati ritrovati nell’del piano terra dove vivevano.Le fiamme sono state domate dai vigili del Fuoco, che durante le operazioni di spegnimento hanno rinvenuto anche il cadavere del cane di famiglia. Sul posto le volanti della questura die la polizia scientifica per i rilievi. Le indagini, per stabilire le cause del rogo, sono coordinate dalla procura della Repubblica di