Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana, l’arrivo del Milan a Riyadh (Arabia Saudita) | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

In questovediamo l'arrivo del) nelle ultime ore del 2024: adesso testa allaIn questodiffuso dal club rossonero sui propri canali social ufficiali vediamo l'arrivo del, guidato dal nuovo allenatore Sergio Conceicao, a) nelle ultime ore del 2024. Venerdì 3 gennaio, alle 20:00 ora, il Diavolo sfiderà la Juventus di Thiago Motta per la seconda semifinale della 'Final Four' della