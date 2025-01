Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: i 28 convocati di Conceicao

Venerdì 3 gennaio, alle 20:00 ora, si disputerà all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) la sfida, seconda semifinale della 'Final Four' dellae, per l'occasione, sono 28 idi Sergio, nuovo allenatore dei rossoneri. Il- che è arrivato nella giornata di ieri a Riyadh - ha lasciato a casa il lungodegente Alessandro Florenzi e gli altri due infortunati, Samuel Chukwueze e Noah Okafor.ha però aggregato alla lista dei giocatori sbarcati sul suolo arabo qualche giovane interessante. Qui di seguito l'elenco completo deie disponibili per il match contro ladi Thiago Motta. PORTIERI: Maignan, Sportiello, Raveyre, Torriani. DIFENSORI: Calabria, Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Tomori, Pavlovi?, Theo Hernández, Álex Jiménez, Terracciano, Bartesaghi.