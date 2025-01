Veronasera.it - Striscione su Palazzo Barbieri, l'amministrazione comunale chiede la liberazione di Cecilia Sala: «La libertà di stampa non è un crimine»

Leggi su Veronasera.it

Dalle finestre del Comune, ieri, è stato appeso locheladi, rivendicando ladi. Il claim è quello della campagna social che rimbalza da giorni su tutti i media nazionali: «Free. Freedom of the press is not a crime. We call.