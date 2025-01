Strage di New Orleans piomba con l’auto sulla folla e inizia a sparare | almeno 10 morti e 30 feriti La polizia | È terrorismo – Il video

Leggi su Open.online

Attacco terroristico a New, in Louisiana (Stati Uniti). Una persona si è lanciata all’impazzata contro lanella popolare Bourbon Street all’incrocio con Canal Street, nel quartiere francese, investendo numerosi passanti. Secondo le prime ricostruzioni, l’attentatore sarebbe poi uscito dalla vettura e avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco. All’assalitore hanno risposto le forze dell’ordine, dando vita a un conflitto a fuoco mentre la strada era gremita per i festeggiamenti di Capodanno. Le autorità hanno confermato che ci sono molte vittime e decine di. «L’ottavo distretto sta lavorando a un incidente di massa che coinvolge un veicolo che ha investito una grandetra Canal e Bourbon Street. Ci sono 30e 10. I partner della sicurezza pubblica stanno intervenendoscena.