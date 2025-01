Oasport.it - Sinner non giocherà tornei prima degli Australian Open. Gli avversari dell’esibizione a Melbourne

Leggi su Oasport.it

A breve la partenza. È previsto per domani il viaggio di Jannik, in direzione Australia. Festeggiato il Capodanno a Montecarlo, dove è tornato per rifinire la propria preparazione dopo la breve parentesi in Alta Badia con i propri cari, il n.1 del mondo è pronto per affrontare l’avventura nella terra dei canguri con l’obiettivo di confermare il titolo del 2024.Un successo storico quello del gennaio scorso, battendo in rimonta al quinto set il russo Daniil Medvedev, in un’annata in cui l’affermazione aè stata solo ladi una lunga serie. Ora che è la preda più ambita e non solo per questioni di campo a quanto pare, Jannik è deciso a dar seguito a quanto di buono ha fatto vedere.Un avvicinamento allo Slamo simile a quello dell’anno scorso, quando decise di non prendere parte ad alcun torneo ufficiale e di allenarsi aPark, concedendosi anche un paio di match d’esibizione.