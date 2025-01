Liberoquotidiano.it - Sicurezza stradale: Salvini, 'incidenti diminuiti del 25%'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "I dati dei primi 15 giorni di applicazione dicono che glicon morti e feriti sonodel 15%. Queste sono regole non per fare qualche multa in più ma per salvare vite". Lo dice Matteoin una diretta social.