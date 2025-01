Ilpiacenza.it - Si accascia per un malore nel suo home restaurant, muore 66enne

Non c'è stato nulla da fare per ilSergio Bonini che nella serata del 31 dicembre è stato stroncato da un arresto cardiaco a Godi di San Giorgio. L'uomo, titolare di un, era impegnato nel servizio per il cenone dell'ultimo dell'anno, poi unche lo ha fattore.