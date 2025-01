Calcionews24.com - Seko Fofana, addio all’Arabia Saudita: l’ex Udinese torna in Europa

Leggi su Calcionews24.com

in: dopo la parentesi in Arabiail centrocampista exin Ligue 1 al Rennes É durata appena due anni l’esperienza diin Arabia: dopo un anno all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e uno all’Al-Ettifaq, ha deciso dire in Ligue 1. ???? ?????? ??? ????? ?? .