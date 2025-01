Cataniatoday.it - Scoperta bancarella abusiva per la vendita di fuochi d’artificio: sequestro dei carabinieri

Leggi su Cataniatoday.it

Prosegue l’operazione “Natale in sicurezza”, messa in campo dal comando provinciale deidi Catania per garantire il rispetto della legalità e prevenire rischi per la sicurezza pubblica. L’iniziativa si concentra, tra le altre cose, sulla lotta alladi