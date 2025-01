Tg24.sky.it - Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a gennaio. Calendario e date

Leggi su Tg24.sky.it

Il mese disi prospetta come un mese difficile per i viaggiatori in Italia, che avranno a che fare con diversiproclamati nel settore del trasporto pubblico, aereo e ferroviario. Previsto anche uno sciopero della scuola