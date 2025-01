Ilgiornaleditalia.it - Sci Alpino: Cdm Donne. Per le azzurre Gigante e Slalom a Kranjska Gora

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Spicca il ritorno in gara fra le porte larghe di Sofia Goggia MILANO - Sono 13 leconvocate per l'appuntamento di Coppa del mondo femminile sulla pista di, in Slovenia, dove si disputeranno unsabato 4 gennaio (prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30 con dir