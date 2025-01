Parmatoday.it - Schianto frontale all'alba in viale della Villetta, sei feriti e uno incastrato: due gravi in ospedale

Grave incidente stradale alle sei e mezza di mercoledì 1° gennaio 2025 ina Parma. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento e sei persone sono rimaste ferite. Un ferito è rimastoall'interno.