Oasport.it - Salto con gli sci, Nika Prevc vince anche a Oberstdorf e si aggiudica il Two Nights Tour. Lara Malsiner in top15

Al termine di una gara abbastanza caotica e rocambolesca, per via di condizioni meteo variabili che hanno mandato un po’ in confusione la direzione gara soprattutto nella prima serie,si è imposta sul trampolino grande dibissando così il successo ottenuto ieri a Garmisch-Partenkirchen endo il Two(versione dimezzata della miticanée dei 4 Trampolini maschile).Si tratta della terza affermazione consecutiva (la quarta della stagione in sette gare) per la 19enne slovena, che raggiunge quota 11 vittorie individuali nel circuito maggiore avvicinandosi a soli 26 punti dalla tedesca Katharina Schmid (oggi quarta) nella classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 dicon gli sci., quarta a metà gara, si è inventata unstrepitoso nella seconda serie recuperando tre posizioni e trionfando sul Schattenbergschanze con un margine di 7.