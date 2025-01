Saldi al via comincia la Valle d' Aosta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.25 Iinvernalino domani ind'e il 4 gennaio nel resto della Penisola. Nel sondaggio IPSOA per Confesercenti, il 46% degli italiani si è detto interessato a fare acquisti approfittando degli sconti e il 59% di chi farà shopping ha già fissato il budget. In media 218 euro a famiglia, 263 euro nel Centro Italia e 239fra gli over 34. Come già per le strenne, negozi fisici meglio dell'e-commerce:l'81% farà almeno un acquisto in negozio,il 54% online