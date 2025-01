Arezzonotizie.it - Rogo all'interno di un'abitazione: una persona finisce in ospedale

Principio di incendio in un appartamento a Cavriglia la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Ilè stato presto domato dai vigili del fuoco. L'inquilino è rimasto intossicato ed è stato portato all'della Gruccia a Montevarchi in codice giallo. Non si conoscono ancora le cause.