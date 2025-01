Triesteprima.it - Risse e violenze a Capodanno: due giovani feriti, indaga la questura

TRIESTE - Due persone sono rimaste ferite in due episodi di violenzale avvenuti a cavallo tra il 31 dicembre e il primo dell'anno. Nel primo caso gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in piazza Ponterosso verso le 22 in seguito ad una chiamata che segnalava una rissa tra più.