Ricchi e Poveri Angelo Sotgiu si scusa per ‘teste di…’ in diretta

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –siper il 'teste di caz..' che ha caratterizzato L'anno che verrà, il programma in onda su Raiuno per il Capodanno 2025. A ridosso della mezzanotte, mentre il conduttore Marco Liorni completata il countdown, il membro deiè esploso con i fonici: "Me lo aprite il microfono, .