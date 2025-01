Fanpage.it - Quanto costa il biglietto per partecipare al Concerto di Capodanno di Vienna 2025

Leggi su Fanpage.it

Ildidiè un appuntamento musicale e culturale tra i più importanti dell'anno. Come da tradizione, andrà in scena nella sala d'oro del Musikverein dianche il 1 gennaio. Ecco come seguire l'evento dal vivo: le info sui biglietti.