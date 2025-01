Oasport.it - Quando la presentazione del Giro d’Italia 2025? Data e anticipazioni sul percorso

Ci aspetta undi tanto sport di altissimo livello e non potrebbe mancare il grande ciclismo. Il primo appuntamento con i Grandi Giri è, come da prassi, il, che verrà presentato il prossimo 13 gennaio alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.Unarimanparecchio per alcune problematiche dovute all’inizio della Corsa Rosa; la partenza sarà dunque in Albania da Durres (Durazzo), con una prima frazione con arrivo a Tirana con 164 chilometri e 1800 metri di dislivello. Secondo giorno con una cronometro nella capitale albanese con la salitella di Sauk che caratterizzerà il, mentre la terza giornata, con partenza e arrivo a Valona, vedrà 160 chilometri di media montagna, con 2800 metri di dislivello.Dopo il primo giorno di riposo si ci dovrebbe spostare in Italia, precisamente in Puglia, con i primi arrivi in volata seguiti da una solita frazione nervosa con arrivo a Napoli.